Standard & Poor's senkt den Daumen: Türkischer Ramsch

Seitens der türkischen Regierung wird gerne argumentiert, die Abstufungen hätten globale Ursachen, auf die man in Ankara keinen Einfluss habe. Tatsächlich leidet die Türkei unter der Zinswende in den USA, und unterscheidet sich darin nicht von anderen Schwellenländern wie Brasilien, Südafrika und Vietnam. Jahrelang flossen Dollars auf der Suche nach Renditen in diese Staaten. Dieser Trend kehrt sich nun langsam um.

Andere Probleme aber sind hausgemacht. Die Inflation liegt bei rund elf Prozent. Das erfordert eigentlich höhere Leitzinsen. Dagegen aber wehrt sich Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einer kuriosen Verdrehung der Kausalität: Seiner Meinung nach seien die hohen Zinsen Ursache der Inflation – nicht umgekehrt.