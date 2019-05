Start-up-Hochburg Israel: „Wir haben ein anderes Verhältnis zum Risiko“

Wo kommt die her?

Die Israelis befinden sich seit 70 Jahren de facto im Kriegszustand, sie leben in dauerhafter Gefahr, die etwa von der Hamas im Westen und der Hisbollah im Norden ausgeht. Dies führt dazu, dass die Menschen ein völlig anderes Verhältnis zum Risiko haben als in westlichen Ländern. Das schlägt sich in allen Lebensbereichen nieder – eben auch in der Wirtschaft. Nicht von ungefähr hat Israel weltweit die zweithöchste Existenzgründerquote pro Kopf. Die Kinder lernen hier schon in der Schule, auch mal „out of the box” zu denken. Später setzt sich das fort, es gibt in Israel eine rege Risikokapitalszene. Pro Kopf der Bevölkerung ist nirgendwo auf der Welt so viel Risikokapital verfügbar. Die Geldgeber finanzieren gescheiterte Existenzgründer, die einen zweiten Versuch wagen, übrigens oftmals lieber als komplette Newcomer. In Deutschland wäre das undenkbar.