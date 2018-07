State Grid: Wie China nach Kontrolle über die Stromnetze der Welt strebt

In der Berliner Kantstraße 162, mitten im gutbürgerlichen Stadtteil Charlottenburg, hat im zweiten Stock eines Glas-Beton-Quaders das Global Energy Interconnection Research Institute Räume bezogen. Die Eingangstür steht offen. Glasvitrinen zeigen Dokumente mit chinesischen Schriftzeichen. Der Gang führt an Großraumbüros vorbei, in denen an diesem Morgen nur wenige Menschen sitzen. Ein deutscher Mitarbeiter steht auf. Der zuständige Forschungsleiter sei nicht im Haus, sagt er. Nur der könne Auskunft geben. Man möge bitte an einem anderen Tag wiederkommen, anders gehe es nicht. Dann geht er zu seinem Schreibtisch zurück und beobachtet genau, wie der unangemeldete Besuch das Büro verlässt.