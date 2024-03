„State of the Union“ „Die größte Comeback-Geschichte, die je erzählt wurde“

Entsprechend kraftvoll begann Biden. Er forderte den Kongress auf, endlich zusätzliche Hilfe für die Ukraine zu veranstalten, verglich den Widerstand Kiews gegen die russischen Invasoren mit dem Zweiten Weltkrieg. Dann wandte er sich der Innenpolitik zu, schimpfte über die Versuche von Donald Trump und Teile der Republikaner, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 rückgängig zu machen. „Das Besondere an dieser Situation ist, dass Freiheit und Demokratie im In- und Ausland gleichzeitig angegriffen werden“, so Biden. Den Namen seines Vorgängers nahm er gleichwohl nicht in den Mund. Trotzdem war er allgegenwärtig. Mehr als ein Dutzend Mal erwähnte der Präsident seinen „Vorgänger“.



Denn Biden nutzte Biden die „State of the Union“, um sich für die Wahl am 5. November zu positionieren, stellte seine Vision von Amerika gegen die seines Herausforderers. „Mein Leben hat mich gelehrt, mich für Freiheit und Demokratie einzusetzen. Eine Zukunft, die auf den Grundwerten basiert, die Amerika definiert haben: Ehrlichkeit, Anstand, Würde, Gleichheit. Jeden zu respektieren. Jedem eine faire Chance zu geben. Dem Hass keinen sicheren Hafen bieten“, sagte Biden. „Einige Menschen in meinem Alter sehen eine andere Geschichte: eine amerikanische Geschichte des Grolls, der Rache und der Vergeltung“, so der Präsident – eine kaum verdeckte Anspielung an seinen Vorgänger. „Das bin nicht ich.“