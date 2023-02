State of the Union „Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen“

Der Präsident nutzte deshalb seinen Auftritt vor dem Kongress, um seine Erfolge zu feiern – und die Bevölkerung daran zu erinnern, warum sie ihn 2020 ins Weiße Haus gewählt hat. Zwölf Millionen Jobs seien seit seinem Amtsantritt entstanden, so Biden, „mehr neue Arbeitsplätze als je ein Präsident in vier geschaffen hat.“ In seinem Wirtschaftsplan gehe es darum, in Orte und Menschen zu investieren, die in Vergessenheit geraten seien, so Biden. „In den wirtschaftlichen Umwälzungen der letzten vier Jahrzehnte wurden zu viele Menschen zurückgelassen oder so behandelt, als wären sie unsichtbar.“ Dies solle sich ändern. „Die Jobs kommen zurück. Der Stolz kommt zurück – wegen der Entscheidungen, die wir in den vergangenen zwei Jahren getroffen haben.“ Immer wieder verwies er auf die Erfolge seiner Administration, versehen mit der Aufforderung: „Let’s finish the Job.“ – „Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen.“