 Statistik: Tarifverdienste steigen um 2,9 Prozent

BerlinDie Verdienste der rund 17 Millionen Tarifbeschäftigten in Deutschland sind 2018 so kräftig gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Im Schnitt zogen sie um 2,9 Prozent an, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit und korrigierte damit seine bisherige Schätzung von 2,8 Prozent leicht nach oben. Einen stärkeren Anstieg gab es zuletzt 2014 mit 3,3 Prozent. Da die Verbraucherpreise im abgelaufenen Jahr nur um 1,8 Prozent kletterten, blieb den Beschäftigten auch real mehr in den Taschen.