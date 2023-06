Staudamm bei Cherson „Das ist so, als ob Berlin 25 Meter unter Wasser stünde“

Wird die Region wieder bewohnbar?

Wenn es nach deutschen Standards ginge, wären bestimmte überflutete und mit Schadstoffen belastete Bereiche auf Jahre unbewohnbar. So wie ich die Ukrainer kennengelernt habe, werden allerdings mit dem Rückgang des Wassers schon in kürzester Zeit die ersten Menschen in ihre Dörfer zurückkommen – wenn sie mit Strom und Wasser versorgt werden.



