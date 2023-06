Staudamm-Sprengung „Gerade geht es schlicht ums Überleben“

Wie lange können Sie das so schaffen?

Wir müssen es schaffen. Gerade geht es schlicht ums Überleben. Es reicht noch, um die Löhne zu bezahlen und hier und da mal ein Ersatzteil zu kaufen. Einen Betrieb mit 70 Angestellten können wir aber nicht nur über den Verkauf unserer Kuhmilch refinanzieren. Zumal die Tiere durch den ständigen Beschuss unter starkem Stress stehen und rund 60 Prozent weniger Milch geben. Dazu kommen die Futterrationen, die wir reduzieren mussten. Andere Landwirte können gar nicht mehr verfüttern, weil sie einfach kein Wasser mehr haben, um ihre Soja- und Getreidefelder zu bestellen.



Die Folge?

Ich habe einen Freund, der auf seinem Hof über 4000 Kühe und Kälber hat. Für diesen Betrieb ist die Sprengung eine kaum zu bewältigbare Katastrophe. Und so geht es vielen. Ohne Wasser gibt es kein Futter. Die Gesamtzahl der Herden wird in der Ukraine deshalb noch weiter sinken. Schon im ersten Jahr des Krieges mussten die Landwirte rund 200.000 Kühe zum Schlachthof schicken. Die Überflutung wird die Lage noch einmal verschlimmern, die ganze Tierhaltung geht zugrunde.