Steigende Fallzahlen: Chinas Unternehmen leiden unter neuer Corona-Welle

Das System der geteilten Schichten wird auch von anderen Unternehmen, chinesischen Aufsichtsbehörden und staatseigenen Banken genutzt. Der Online-Händler JD.com, der seinen Hauptsitz in Peking hat und mehr als 540.000 Mitarbeiter beschäftigt, hat Antigen-Testkits an seine Mitarbeiter verschickt und bittet diejenigen, die krank sind, zu Hause zu bleiben. Bei der Kosmetikkette Sephora, die in China 321 Filialen betreibt, erhalten nach Angaben eines Sprechers alle positiv getesteten Mitarbeiter bezahlten Urlaub.