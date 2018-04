US-Wirtschaft wächst trotz Handelsstreit

Die US-Notenbank (Fed) sieht die heimische Wirtschaft trotz des Handelsstreits mit China weiter auf dem Wachstumspfad. Zwar seien viele Geschäftsleute wegen des Konfliktes in Sorge, teilten die Währungshüter am Mittwoch in ihrem Konjunkturbericht, dem sogenannten Beige Book, mit. Der Ausblick bleibe aber positiv. Die Fed-Mitglieder verwiesen auf die Kreditvergabe an Unternehmen, steigende Konsumausgaben und die Nachfrage nach Arbeitskräften. Zudem stellten sie in ihrer Firmenumfrage fest, dass sich die im Dezember beschlossene Steuerreform offenbar auf die Investitionen der Unternehmen auswirkt.