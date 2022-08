Steigende Lebenshaltungskosten Mindestens 14 Tote bei gewalttätigen Protesten in Sierra Leone

Tausende Demonstranten waren am Mittwoch in mehreren Städten des Landes in Protest gegen steigende Lebenshaltungskosten, Korruption und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen. Wenige Stunden später hatte die Regierung eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Vizepräsident Mohamed Juldeh Jalloh warf den Demonstranten vor, die Regierung von Präsident Julius Maada Bio, der sich zum Zeitpunkt der Proteste außer Landes befand, mit Gewalt stürzen zu wollen. Bio kündigte daraufhin eine „umfassende Untersuchung“ der Gewalttaten und des „Putschversuches der Terroristen“ an.