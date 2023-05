Stellenaufbau US-Jobmarkt trotzt Zinserhöhungen

Am US-Arbeitsmarkt sind im April deutlich mehr Stellen aufgebaut worden als erwartet. Es kamen 253.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 180.000 neuen Stellen gerechnet.