Für Trump wird es erst attraktiv nachzugeben, wenn seine Wiederwahl gefährdet ist. Dies wäre der Fall bei einem deutlichen Einbruch an der Wall Street – wobei das für den Großteil seiner Wähler eigentlich keine Rolle spielt – und einer Rezession in den USA. Nüchterne Beobachter meinen sogar, dass der Handelskrieg die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA senkt. Begründung: China ist gezwungen, die eigene Wirtschaft mit (noch mehr) billigem Geld zu stützen, was bisher immer der Weltwirtschaft und auch den USA genutzt hat. Zugleich wird die Fed eher bei einer lockereren Geldpolitik bleiben.