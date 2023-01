Steuerbetrug Trumps Immobilienkonzern muss Millionenstrafe zahlen

13. Januar 2023 | Quelle: dpa

Donald Trumps Immobilienkonzern ist zu einer Strafe von rund 1,6 Millionen Dollar verurteilt worden. Bild: Bild: dpa

Der Immobilienkonzern des früheren US-Präsidenten Donald Trump muss unter anderem wegen Steuerbetrugs eine Strafe in Höhe von rund 1,6 Millionen Dollar (etwa 1,5 Millionen Euro) zahlen. Das ordnete ein Gericht in New York am Freitag an. Bereits im Dezember hatte eine Jury das verzweigte Unternehmenskonstrukt in allen 17 Anklagepunkten für schuldig befunden, nun ordnete der Richter die dafür mögliche Höchststrafe an.