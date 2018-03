Steuerhinterziehung in Griechenland: Die griechischen Fahnder werden erfolgreicher, die Steuersünder einfallsreicher

AthenKürzlich in einem bekannten Nachtklub an der Athener Iera Odos, der Heiligen Straße: Der Nachtklub unweit des Kerameikos-Friedhofs, wo die Athener der Antike ihre Toten bestatteten, ist an diesem Freitagabend gut besucht. Ein Paar sitzt an der Bar, gleich neben der Registrierkasse. Er nippt an einem Scotch, sie hat einen Gin Tonic bestellt. Nach einer halben Stunde haben die beiden genug gesehen. Sie fragen nach dem Geschäftsführer und zücken ihre Dienstausweise: Steuerfahndung. Fast jeder zweite Drink, so notierten die Beamten, ging ohne die in der griechischen Gastronomie vorgeschriebene Quittung über den Tresen. Jetzt wartet auf den Nachtklubbetreiber eine eingehende Steuerprüfung.