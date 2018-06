Steuerpolitik der Regierung: Massenproteste gegen jordanische Regierung gehen weiter

Jordanien steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, nicht zuletzt wegen der bewaffneten Konflikte in den Nachbarländern Syrien und Irak. Diese haben zu einem großen Zustrom von Flüchtlingen geführt. Offiziell liegt die Arbeitslosenrate bei mittlerweile mehr als 18 Prozent, unter jungen Leuten soll sie doppelt so hoch sein. Das Land steht zudem unter dem Druck des Internationalen Währungsfonds, der Wirtschaftsreformen und eine Sparpolitik fordert, die das Staatsdefizit reduzieren sollen.