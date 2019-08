Steuerpolitik: OECD befürwortet Vermögensteuer in Deutschland

Die Industriestaaten-Organisation OECD spricht sich für eine Vermögensteuer in Deutschland aus. „Grundsätzlich sehen wir bei der OECD Vorteile in einer Vermögensbesteuerung“, sagte die Deutschland-Expertin der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Nicola Brandt, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.