Steuerpolitik: Schweiz will ab 2024 Mindeststeuer für Großkonzerne erheben

Die Schweiz will die von der Staatengemeinschaft beschlossene Mindeststeuer von 15 Prozent für große Konzerne per 1. Januar 2024 umsetzen. „Die Übernahme der Mindestbesteuerung ins Schweizer Recht stellt sicher, dass große Konzerne nicht in ausländische Verfahren verwickelt werden“, erklärte das Finanzministerium am Donnerstag. „Auch soll die Schweiz keine ihr zustehenden Steuereinnahmen verschenken.“