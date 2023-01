Steuervergehen: Trump-Konzern in USA zu 1,6 Millionen Dollar Strafe verurteilt

Der Immobilienkonzern des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist in New York wegen Steuervergehen zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Gericht in Manhattan verhängte damit am Freitag die Höchststrafe. Die verurteilte Trump Organization will die Entscheidung nach Angaben einer Anwältin anfechten.