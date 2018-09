Steve Baker Ex-Regierungsmitglied rechnet mit starkem Gegenwind für Mays Brexit-Pläne

„Wir haben die britische Verfassung in eine Sprengstoffweste gehüllt und den Auslöser Michel Barnier in die Hand gedrückt“, schrieb Johnson in der „Mail on Sunday“. „In jeder Verhandlungsrunde bekommt Brüssel das, was es fordert. Es ist eine Demütigung.“ Der Selbstmordattentäter-Vergleich wurde von Parteifreunden umgehend scharf kritisiert, doch bisher ist Johnson noch mit jeder Provokation durchgekommen.