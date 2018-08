Stichwahl: Mali stimmt über neuen Präsidenten ab - Ein Toter bei Angriff auf Stimmlokal

Man werde die Entscheidung der Wähler mit „Ruhe und Selbstbewusstsein“ akzeptieren, sagte Keïta, der seine Stimme in einem Wahllokal in der Hauptstadt Bamako abgab. Cissé betonte nach seiner Stimmabgabe in seinem Wahlkreis in der Nähe von Timbuktu im unsicheren Norden des Landes: „Mali braucht eine Veränderung.“ Das Land benötige keinen Präsident, der betrüge, um zu gewinnen.