Stichwahlen: Die Türkei bleibt schwierig

Erdoğans Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu stellt die EU allerdings auch vor eine große Herausforderung: Er will die Beitrittsverhandlungen wiederbeleben. Dazu ist aber in Europa niemand bereit. Mit dem Brexit haben die Türken ihren letzten großen Fürsprecher in der EU verloren. Zumal Brüssel in den kommenden Jahren so mit der Großbaustelle Ukraine beschäftigt sein wird, dass keine Kapazitäten für solch ein großes Land wie die Türkei mehr übrig bleiben.