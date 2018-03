Stormy Daniels: Pornodarstellerin verklagt Donald Trump

WashingtonDie Pornodarstellerin Stormy Daniels hat US-Präsident Donald Trump verklagt. Daniels, deren echter Name Stephanie Clifford ist, führt an, eine Vereinbarung zum Stillschweigen über eine angebliche Affäre zwischen ihr und Trump sei nichtig, weil Trump sie nicht selbst unterzeichnet habe. Es stehe ihr daher frei, Details über die Beziehung öffentlich zu machen, heißt es in der Klageschrift, die am Dienstag in Los Angeles eingereicht wurde. Trump hat erklärt, er habe keine Affäre mit Clifford gehabt.