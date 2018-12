 Strafmaßnahmen: Berlin sieht EU-Bereitschaft zur Verlängerung Russland-Sanktionen

BerlinDie Bundesregierung ist nach Einschätzung eines Regierungsvertreters optimistisch, dass die EU-Sanktionen gegen Russland auf dem EU-Gipfel verlängert werden. „Dazu gibt es eine große Bereitschaft“, sagte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin mit Blick auf den am Donnerstag in Brüssel beginnenden Gipfel.