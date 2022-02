Strafmaßnahmen: China sanktioniert US-Firmen wegen Waffenverkäufen an Taiwan

Die Sanktionen seien Gegenmaßnahmen gegen die beiden Unternehmen wegen eines Waffenverkaufs im Wert von 100 Millionen Dollar am 7. Februar. Der Deal untergrabe Chinas Sicherheitsinteressen, die Beziehungen zwischen China und den USA „sowie den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft“, hieß es bei einer Pressekonferenz. Beide Firmen seien seit langem an US-Rüstungsverkäufen an „Chinas Taiwan-Region“ beteiligt.