Strafmaßnahmen: USA und Türkei wollen Streit beilegen

SingapurDie USA und die Türkei bemühen sich nach eigenen Angaben weiterhin um die Lösung der zwischen beiden Ländern aufgekommenen Streitfragen. Darauf verständigten sich US-Außenminister Mike Pompeo und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu am Rande eines Treffens regionaler Minister in Singapur. Cavusoglu und US-Außenamtssprecherin Heather Nauert bezeichneten das Gespräch am Freitag als konstruktiv.