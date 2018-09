Strafverfahren Polen unterstützt Ungarn im Streit mit der EU

WarschauPolen will sich gegen eventuelle Sanktionen stellen, die die Europäische Union (EU) gegen Ungarn verhängen könnte. „Jedes Land hat das souveräne Recht, die Reformen im Land umzusetzen, die es für angemessen hält“, erklärte das Außenministerium am Mittwochabend in Warschau. Maßnahmen gegen Mitgliedsstaaten vertieften nur die Spaltung in der EU und untergrüben das Vertrauen der Bürger in deren Institutionen.