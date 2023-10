Strafverfahren: Trump wieder in New Yorker Gerichtssaal – Anwälte legen Berufung ein

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist noch im laufenden Strafverfahren um mutmaßlichen Finanzbetrug in Berufung gegangen. Der Antrag seiner Anwälte richtet sich gegen ein Urteil, mit dem Richter Arthur Engoron noch vor Beginn des Zivilprozesses Fakten geschaffen hatte: Trump habe systematisch Banken, Versicherer und andere getäuscht, indem er Vermögenswerte in Finanzberichten aufgebläht habe, die die Grundlage für Deals und Kredite für sein Immobilienunternehmen gebildet hätten, befand Engoron. In der am Montag angelaufenen Verhandlung ohne Geschworene geht es um sechs Klagepunkte, die nach der Richterentscheidung verblieben sind.