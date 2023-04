Strafvollzug Kremlgegner Nawalny laut Anwalt erkrankt und abgemagert

11. April 2023 | Quelle: dpa

Alexej Nawalny, Oppositionsführer aus Russland, ist laut seinem Anwalt erneut schwer erkrankt. Bild: Bild: dpa

Der in Russland inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny ist Aussagen seines Anwalts zufolge erneut schwer erkrankt. Am vergangenen Wochenende habe wegen der heftigen Magenschmerzen sogar nachts ein Notarzt ins Straflager gerufen werden müssen, schrieb Wadim Kobsew am Dienstag auf Twitter. „Eine unbekannte Krankheit, die niemand behandelt”, fügte er hinzu. Der 46 Jahre alte Nawalny, der bereits auf früheren Videoaufnahmen deutlich abgemagert aussah, habe nun innerhalb von rund zwei Wochen noch einmal acht Kilogramm an Körpergewicht verloren. Medikamente, die Nawalnys Mutter schicke, gebe die Gefängnisleitung nicht weiter.