Strafzölle : Autoverband lehnt Handelsbeschränkungen ab

GenfDie internationale Autoindustrie lehnt die von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachten Strafzölle vehement ab. Kein einzelnes Land sei in der Lage, die Wünsche und Anforderungen seiner Bewohner in Sachen Auto ganz allein zu erfüllen, sagte der Präsident des Weltverbandes der Automobilindustrie (OICA), Matthias Wissmann, am Mittwoch beim Genfer Autosalon. Und in jedem Land wolle die Autoindustrie exportieren und nicht nur den eigenen Markt versorgen.