Strafzölle China sagt Handelsgespräche mit USA ab

Washington/ShanghaiAngesichts der neuen US-Strafzölle hat China einem Zeitungsbericht zufolge Pläne für neue Handelsgespräche mit der Regierung in Washington kurzfristig auf Eis gelegt. Der für kommende Woche geplante Besuch von Vizeministerpräsident Liu He in Washington sei von der Regierung in Peking abgesagt worden, schrieb das „Wall Street Journal“ am Samstag.