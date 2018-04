Strafzölle: China wächst unbeeindruckt von Handelsstreit weiter

Die chinesische Regierung hat großes Gewicht darauf gelegt, die Qualität der chinesischen Produkte zu verbessern und hat damit in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. Mit ihrer 2015 gestarteten „Made in China“-Initiative will sie erreichen, dass dieses Label vom Makel zum Qualitätssiegel wird, so wie das mit „Made in Germany“ gelungen ist.