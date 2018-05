Strafzölle: Die Europäer sind genervt von Trumps Spielchen

Die EU-Kommission machte in ihrer ersten Reaktion keinen Hehl daraus, dass sie die Nase voll hat von den Spielchen Trumps. „Die US-Entscheidung verlängert die Marktunsicherheit, die bereits die Unternehmensentscheidungen beeinflusst“, kritisierte die Brüsseler Behörde in einer Stellungnahme. Die Überkapazitäten in der Stahl- und der Aluminiumindustrie hätten ihre Wurzeln nicht in der EU, die Gemeinschaft solle daher vollständig und dauerhaft von den Zöllen ausgenommen werden.