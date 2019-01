 Strafzölle: Drohender Abschwung könnte China und Peking zur Einigung im Handelsstreit bringen

WashingtonSeit Monaten wird im Handelsstreit zwischen den USA und China gepokert – mit globalen Folgen. Je länger die beiden wichtigsten Wirtschaftsmächte ihre Muskeln spielen lassen, desto länger müssen Unternehmen und Konsumenten leiden. Die neuen Zölle treiben die Kosten in die Höhe – in China, in den USA und indirekt auch im Rest der Welt. Die Finanzmärkte werden zunehmend nervös. Genau das könnte laut Experten nun aber dazu beitragen, dass sich die Kontrahenten wieder an einen Tisch setzen.