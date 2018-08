Strafzölle: Handelskonflikt mit USA trübt Aussichten für China

Nach einer Sitzung des Politbüros am Dienstag versicherte Chinas Führung aber, mit einer „proaktiven Haushaltspolitik und vorsichtigen Geldpolitik“ die Wirtschaft auf einem „gesunden und stabilen Kurs“ halten zu wollen. Die Erklärung, die am Mittwoch in den Staatsmedien verbreitet wurde, deutet nach Ansicht von Beobachtern auf mögliche Konjunkturmaßnahmen hin.