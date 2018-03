Strafzölle: Trump droht EU mit Importzöllen auf Autos

Sowohl die „Washington Post“ als auch die „New York Times“ titelten nach dem Tweet des US-Präsidenten in ihren Online-Ausgaben mit „Trump eskaliert den Handelskrieg“. Trump habe schon seit langem beklagt, dass mehr Mercedes-Autos in New York zu sehen seien als Chevrolets in Deutschland, schrieb die „Washington Post“. Auch einer von Trumps Topberatern, Peter Navarro, sei der Auffassung, dass die deutschen Autobauer Marktanteile in den USA „gestohlen“ hätten.