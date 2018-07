Strafzölle Trump legt im Handelsstreit mit China kräftig nach

Die US-Pläne für weitere Zölle im Handelsstreit setzen den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zu. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,5 Prozent höher bei knapp 12.610 Punkten geschlossen. An den Börsen in Asien reagierten Anleger nervös: Der Shanghai-Composite lag im frühen Handel 1,9 Prozent tiefer, in Tokio verlor der Nikkei-Index rund ein Prozent.