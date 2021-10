Strafzölle USA bleiben im Handelsstreit mit China auf Trump-Kurs

Nach längerer Unterbrechung planen die USA neue Gespräche im Handelsstreit mit China. Präsident Joe Biden wolle aber am harten Kurs seines Vorgängers Donald Trump weitgehend festhalten, sagten US-Regierungsvertreter. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai strebe in Kürze virtuelle Beratungen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He an. Tai sollte demnach die neue Strategie von Präsident Joe Biden in dem seit Jahren schwelenden Konflikt mit China noch am Montag in einer Rede am Center for Strategic and International Studies in Washington skizzieren.