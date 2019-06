Strafzölle: USA und Mexiko legen Grenz- und Handelsstreit bei

Mexiko, Tijuana: Lastwagen fahren an einem Grenzzaun vorbei, bevor sie über die Grenze in die USA fahren. Unternehmen liefern derzeit möglichst viele Waren von Mexiko in die USA. US-Präsident Trump hatte angedroht, von Montag an Zölle in Höhe von fünf Prozent auf alle Wareneinfuhren aus Mexiko zu erheben. Jetzt konnte kurzfristig eine Einigung erzielt werden. Die Zölle sind vom Tisch.

Bild: dpa