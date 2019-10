Strafzölle Zollstreit mit den USA: Landwirte können auf Unterstützung hoffen

Europäische Landwirte können im Fall schwerwiegender Einnahmeausfälle durch geplante US-Strafzölle auf Unterstützung durch die EU hoffen. „Wir sind uns natürlich der Besonderheiten des Agrarsektors bewusst“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag in Brüssel. Die Kommission habe bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie immer bereit sei einzugreifen, wenn es notwendig ist. Derzeit sei es aber noch zu früh, um über konkrete Schritte zu reden, sagte der Sprecher.