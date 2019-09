Straße von Hormus: Festgehaltener Tanker „Stena Impero“ läuft in Hafen von Dubai ein

Der Iran hatte die unter britischer Flagge fahrende „Stena Impero“ am 19. Juli in der Straße von Hormus gestoppt und festgesetzt, nachdem zwei Wochen zuvor ein iranischer Öltanker im britischen Überseegebiet Gibraltar beschlagnahmt worden war. An diesem Montag verkündete der Iran das rechtliche Verfahren um die „Stena Impero“ für beendet, am Freitag lief sie aus dem Hafen von Bandar Abbas aus, ankerte dann in der Nacht vor Dubai und lief am Nachmittag in den Hafen ein.