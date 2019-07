Straße von Hormus: Iran kritisiert Pläne für europäischen Schutzeinsatz im Persischen Golf

GenfDie britischen Pläne für einen europäischen Einsatz zum Schutz der Schifffahrt im Persischen Golfs stoßen im Iran auf Kritik. Dies würde nur für Unsicherheit sorgen, sagte Vize-Präsident Eschak Dschahangiri am Dienstag der iranischen Nachrichtenagentur Irib zufolge. „Es gibt keine Notwendigkeit, eine Koalition zu schmieden, denn solche Koalitionen und die Anwesenheit von Ausländern in der Region schaffen selbst Unsicherheit.“ Der Iran beansprucht für sich, die Sicherheit der Schifffahrtsstraße vor seiner Küste zu gewährleisten. Die USA wollen ein internationales Bündnis schmieden, um den Seeweg zu sichern. Dagegen schlug der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag einen europäischen Schutzeinsatz vor, nachdem der Iran einen britischen Öltanker in der Straße von Hormus festgesetzt hatte.