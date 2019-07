Straße von Hormus: Möglicherweise zweite iranische Drohne abgeschossen – Unterstützung für europäischen Schutzeinsatz

In Brüssel verlautete zugleich, mehrere europäische Staaten unterstützen einen britischen Plan für einen europäischen Einsatz zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Frankreich, Italien, die Niederlande und Dänemark hätten dies signalisiert, erklärten drei hochrangige EU-Diplomaten am Dienstag. Deutschland, Spanien, Schweden und Polen hätten sich zudem interessiert gezeigt.