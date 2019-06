Straße von Hormus: Trump will Ölschiffe anderer Staaten nicht kostenlos schützen

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat in Frage gestellt, dass die USA Schiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus ohne Bezahlung von anderen Ländern beschützen. Der Großteil des Öls, das China und Japan importierten, komme „von der Straße“, twitterte Trump am Montag. „All diese Länder sollten ihre eigenen Schiffe auf einer immer gefährlich gewesenen Reise beschützen.“ Die USA müssten „nicht einmal dort sein“, weil sie „der größte Produzent von Energie überall in der Welt“ seien.