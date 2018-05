Die Lage droht unkontrollierbar zu werden: So fehlen in fast allen Städten Brasiliens inzwischen Benzin, Ethanol und Diesel. Die Tanklaster kommen weder aus den Raffinerien heraus noch zu den Tankstellen hin. Nicht nur privaten Autofahrern fehlt der Sprit. Inzwischen geht er auch Polizei, Feuerwehr und den Krankentransportern aus. Die Busgesellschaften lassen einen Teil ihrer Flotten in den Garagen. Ein Dutzend Flughäfen ist das Kerosin ausgegangen, berichtet der staatliche Flughafenbetreiber Infraero. Etwa fünf Prozent der Flüge werden täglich gestrichen. In den Supermärkten gibt es kaum noch Gemüse und Obst, Milch und Fleisch. In Krankenhäusern werden Dialysepatienten vertröstet. Chirurgische Eingriffe werden verschoben, bis auf Notoperationen.