Der Stillstand in der brasilianischen Agroindustrie ist eine Katastrophe für die Wirtschaft, die gerade eine dreijährige Rezession hinter sich gelassen hat. Die letzten Jahre sorgten vor allem die Exporte von Brasiliens Farmen, dass die Konjunktur nicht noch mehr eingebrochen war. Doch nun haben die Investmentbanken wegen des mehr als eine Woche andauernden Streiks die Wachstumsaussichten für dieses Jahr auf unter zwei Prozent herabgesetzt – vor kurzem rechneten sie noch mit drei Prozent Wachstum in 2018. Die jüngsten Konjunkturprobleme sind besonders brisant. Sollte nun nach den Finanzturbulenzen in Argentinien und den Dauerproblemen in Venezuela auch noch Brasilien als größte Volkswirtschaft der Region in Schwierigkeiten kommen, könnte sich das zu einer neuen Schwellenländerkrise in Südamerika entwickeln. „Auch wenn der Streik bald beendet sein sollte, wird der Schaden noch zunehmen“, sagt José Francisco de Lima Gonçalves von Banco Fator. „Es wird dauern, bis die Konsumenten, Investoren und Unternehmer wieder Vertrauen fassen werden.“