Streit mit den USA: Iran kündigt stärkere Anreicherung von Uran an

TeheranDer Iran will sich nicht mehr an zentrale Auflagen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen halten. Teheran werde Uran künftig wieder so hoch anreichern, wie es der Bedarf des Landes erfordere, sagte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, am Montag. Dieser liege bei 20 Prozent. Zudem werde man binnen zehn Tagen den vereinbarten Grenzwert für Uranvorräte überschreiten.