Streit mit EU-Kommission: Polen will bei umstrittener Justizreform nachbessern

Im Dezember hatte die EU-Kommission in einem beispiellosen Schritt ein Verfahren gegen Polen wegen der möglichen Verletzung der demokratischen Grundwerte eingeleitet. Dabei hatte sie Schritte auf den Weg gebracht, an dessen Ende der Entzug von Stimmrechten stehen könnte. Die Kommission sieht in der Justizreform der nationalkonservativen Regierung in Warschau eine Aushöhlung der Unabhängigkeit der Justiz und damit des demokratischen Prinzips der Gewaltenteilung.