Streit mit EU USA machen Druck bei Autozöllen

WashingtonDie USA machen Druck bei den von Präsident Donald Trump angedrohten Sonderzöllen auf Autos aus Europa. Das Handelsministerium habe dem Weißen Haus eine Empfehlungsvorlage zu der Frage übermittelt, ob Sonderzölle von bis zu 25 Prozent auf in die USA eingeführte Autos und Autoteile aus Gründen der Nationalen Sicherheit eingeführt werden sollten, sagten zwei Regierungsmitarbeiter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Über das Papier solle am Dienstag diskutiert werden. Details, etwa zu der Frage, welche Fahrzeuge oder Teile von Zöllen betroffen und wie hoch diese sein könnten, wurden nicht bekannt.