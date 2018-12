Streit mit Saudi-Arabien eskaliert Katar tritt aus der Opec aus

Katar wird zu Jahresbeginn 2019 aus dem Ölkartell Opec austreten, hat Katars Energieminister Saad Sherida al-Kaabi angekündigt. Katar habe die Opec bereits über den Rückzug informiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA meldete. An dem Treffen der Organisation in dieser Woche will das Emirat aber noch teilnehmen. Katar ist einer der kleineren Öl-Produzenten am Golf, zugleich aber der größte Lieferant für Flüssiggas (LNG) in der Welt.